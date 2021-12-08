По прогнозу синоптиков, в четверг и пятницу, 9-10 декабря, на территории области осадков не ожидается, на севере возможен туман. В субботу, 11 декабря, на юге области снег, низовая метель, туман и гололёд. В Костанае в ближайшие три дня будет малооблачно, без существенных осадков.

- Ночью в четверг по области будет от 12-17 градусов мороза, на востоке температура упадет до 21 градуса ниже нуля, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Камиля МИЗАНБАЕВА. - Днём будет -5...-10°С, на востоке области -13°С. В пятницу и субботу термометры будут показывать одинаковую температуру. По ночам прогнозируем -10...-15°С, на востоке -18°С.. В дневное время на большей части территории будет 0...-5°С, на востоке будет -8°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -15...-17°С, днём -8...-10°С. В пятницу: ночью -13...-15°С, днём -5...-7°С. В субботу: ночью -12...-14°С, днём -5...-7°С.

В четвер, ожидается южный ветер 7-10 м/с. В пятницу ветер будет юго-восточным скоростью 9-14 м/с. В субботу уже северо-западный ветер будет дуть с той же скоростью на большей части территории, но на юге области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.