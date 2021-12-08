Организаторы включили старый гимн Казахстана, передает Informburo.kz.

На чемпионате мира-2021 по гандболу в Испании перед встречей казахстанской женской сборной с командой Ирана включили старый гимн РК.

Казахстанские гандболистки сначала смутились, но после решили спеть гимн Казахстана самостоятельно, без музыкального сопровождения.

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В матче сборная Казахстана одержала победу над командой Ирана со счётом 31:25 и вышла в основной раунд чемпионата мира. В основном раунде Казахстан сыграет с Германией, Венгрией и Чехией.

Подобные инциденты на спортивных соревнованиях высокого уровня уже случались. 21 ноября 2015 года в Хельсинки на "Хартвалл Арене" перед началом матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским "Йокеритом" и астанинским "Барысом" также прозвучал старый гимн Казахстана. В декабре того же года в Хорватии старый гимн страны включили во время награждения фигуриста Дениса Тена.