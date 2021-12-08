Уроженка Казахстана Сауле Омарова отказалась от назначения на должность руководителя Управления валютного контроля Минфина США. Об этом во вторник сообщил Белый дом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

© Saule Omarova/Twitter

Ранее ее кандидатуру на данный пост предложил президент США Джо Байден. Однако на слушаниях в сенате Омарова подверглась резкой критике. Так, сенатор-республиканец Джон Кеннеди задался вопросом, следует ли ее называть профессором или товарищем. Омарова вынуждена была оправдываться за свое прошлое. Она заявила, что не является коммунисткой и что члены ее семьи пострадали от коммунизма.

"Я принял просьбу Сауле Омаровой отозвать ее кандидатуру на должность главы управления валютного контроля", - говорится в заявлении Байдена.

Сауле Омарова родилась в Уральске в 1966 году. Она окончила МГУ, Университет Висконсина и Северо-Западный университет. Является действующим профессором банковского права Корнельского университета. Имеет степень доктора юриспруденции. Владеет казахским, русским и английским языками.

Президент США Джозеф Байден заступился за уроженку Казахстана Сауле Омарову, которая сняла свою кандидатуру на должность руководителя управления контролера денежного обращения Соединенных Штатов, и назвал неуместными нападки на нее, сообщает КазТАГ со ссылкой на CNBC.

«Я выдвинул Сауле из-за ее глубокого опыта в области финансового регулирования и ее давней уважаемой карьеры в частном и государственном секторах, а также в качестве ведущего ученого в этой области. Как решительный защитник интересов потребителей и стойкий защитник безопасности и устойчивости нашей финансовой системы, Сауле внесла бы бесценное понимание и перспективу в нашу важную работу от имени американского народа», - сказал Байден.

Он назвал «личными и неуместными» нападки на Омарову, отметив, что эти нападки «выходили далеко за рамки допустимого».

«Для меня было большой честью и настоящей привилегией быть выдвинутой президентом Байденом на должность руководителя управления контролера денежного обращения, осуществляющего надзор за национальной банковской системой США. Я глубоко ценю веру президента Байдена в мои способности и по-прежнему твердо привержена видению администрации – процветающего, открытого для всех и справедливого будущего для нашей страны. Однако на данном этапе этого процесса для меня больше нет смысла продолжать выдвигать свою кандидатуру в руководители», - объяснила Омарова снятие своей кандидатуры.

Ранее при обсуждении ее кандидатуры ряд американских политиков выразил беспокойство касательно того, что она родилась в СССР, а ряд демократов раскритиковал ее за несогласие с законопроектом, который снял с банков некоторые нормативные ограничения.

Председатель банковского комитета сената Шеррод Браун из штата Огайо назвал Омарову «одним из наиболее квалифицированных кандидатов на эту должность из-за ее опыта в качестве политика, в частном секторе и в академических кругах».

«Несмотря на ее неоспоримый опыт и ее двухпартийный послужной список, влиятельные круги исказили взгляды и сочинения профессора Омаровой. В безжалостной клеветнической кампании, напоминающей красный пугающий маккартизм, они позорно нападают на ее семью, ее наследие и ее приверженность американским идеалам. Я разочарован тем, что эти надуманные нападки и искажение взглядов профессора Омаровой не были решительно отвергнуты обеими партиями», - сказал Браун.

Кандидатуру уроженки казахстанского Уральска Сауле Омаровой активно поддерживали прогресситы, которые считают, что, возглавив столь важное ведомство, она будет добиваться более строгого надзора и соблюдения правил для Уолл-стрит. Но ее назначение было встречено необычайно жестким и открытым сопротивлением со стороны деловых и банковских групп, которые посчитали ее предыдущую научную работу непопулярной, включая ее предложения о том, чтобы Федеральная резервная система предоставляла прямые услуги гражданам и ее предложение о разукрупнении больших компаний.

«Назначение Омаровой оказалось нелегкой задачей, в то время, когда администрации Байдена необходимо было заручиться поддержкой всех демократов, чтобы утвердить социальные и климатические расходы на сумму $1,75 трлн. По крайней мере 10 сенаторов-демократов выразили сомнения, которые сделали бы одобрение Омаровой практически невозможным», - отмечает Reuters.