Когда и в каком размере врачи получат новые выплаты вместо отменяемых "ковидных" надбавок? Каким категориям медицинских работников они полагаются? На эти вопросы корреспонденту Tengrinews.kz ответила вице-министр здравоохранения Асем Нусупова.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Как сообщила вице-министр, в связи с поручением Президента установить новые выплаты для отдельных категорий медработников в Министерстве здравоохранения внесли предложения на рассмотрение республиканской бюджетной комиссии.

В частности, в целях продолжения финансовой поддержки и мотивации медработников определены новые подходы по повышению заработной платы отдельным категориям должностей с 1 октября 2021 года путем внесения дополнений в постановление "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

Согласно постановлению новые выплаты предусматриваются медицинским сотрудникам за работу в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом по группам риска:



"высокий риск" - в 7-кратном размере базового должностного оклада;

"средний риск" - в 5-кратном размере базового должностного оклада;

"низкий риск" - в 3-кратном размере базового должностного оклада.

"Согласно заключению по корректировке республиканского бюджета на 2021 год от 10 ноября 2021 года поддержаны дополнительные средства на повышение заработной платы отдельных работников системы здравоохранения в связи с отменой выплаты надбавок за КВИ. Проект постановления согласован со всеми местными исполнительными и заинтересованными центральными государственными органами и внесен в канцелярию премьер-министра от 2 декабря 2021 года", - отметила Нусупова.

Также вице-министр рассказала о сроках введения новых выплат для медработников.

"Как только будет принято постановление правительством, наши медорганизации доначислят вышеуказанную доплату задействованным работникам", - объяснила Асем Нусупова.

Стоит отметить, что в конце октября в Казахстане разработали проект изменений в постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

Согласно документу, медики, работающие в ковидных стационарах, будут получать доплаты в зависимости от степени риска заражения.

К категории "высокого риска" относятся врачи, средний и младший медперсонал инфекционных стационаров, включая отделения реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

К категории "среднего риска" относятся работники лабораторий, врачи, специалисты санэпидемслужб, специалисты лабораторий, специалисты по отбору проб, лаборанты.

К категории "низкого риска" относятся фельдшеры и водители скорой медицинской помощи, в том числе в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Напомним, что Президент на расширенном заседании правительства 10 июля заявил, что надбавки врачам, борющимся с пандемией, должны быть постепенно замещены системными мерами поддержки и мотивации.

Ранее Минздрав опубликовал проект приказа об отмене с 1 октября надбавок для медработников, задействованных в борьбе c коронавирусом.



