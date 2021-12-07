Это первое подобное ноу-хау на территории области. Пока что проект находится на стадии тестирования. Шесть голограмм на пешеходных переходах на кольце по ул. Темирбаева, в центральной части которого расположена модель известного Байтерека, установили вчера, 6 декабря. Автор этого технического «чуда» житель Лисаковска Сергей СТАРКОВ рассказал «НГ» о том, как реализовывали его проект.

В 2020 году Старков был в гостях в Москве и его друзья рассказали о том, что уже около 2 лет занимаются установкой подобных голограмм. В этом году друзья Сергея отправились на выставку «ЭКСПО-2021» в Дубай и там их голограммами заинтересовались местные шейхи. В результате такую голограмму установили на одном из местных пешеходных переходов. Помимо Москвы и Эмиратов они занимались установкой голограмм в Санкт-Петербурге, Нур-Султане, Алматы и Таразе. Сергею идея понравилась и вернувшись домой он решил реализовать ее в родном городе.

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- В центре Лисаковска есть одно кольцо, которое никак не освещено, мы решили, что нужно исправить ситуацию. Договорились с городским акиматом, я предложил идею, озвучил сумму - вышло около 9 млн 200 тысяч тенге. Идея проекции пешеходных переходов намного дешевле и экономичнее, чем аналогичные проекты которые реализовывались в области ранее, - рассказал Сергей. - У меня свое ИП «Старков С.С.», увлекаюсь новыми технологиями, это больше как хобби. Так во многих госучреждениях города стоят мои тепловизоры для измерения температуры тела. Вот и здесь хотелось себя проявить.

Он добавил, что на реализацию таких проектов очень сильно влияет пандемия, так было сложно найти монтажников, пришлось учится самим, чтобы воплощать проекты в жизни.

- Расскажите пожалуйста о том, как устроена голограмма? - спросил корреспондент «НГ».

- Это проектор, в котором установлена мощная диодная лазерная газовая лампочка, она необычная. Затем стоят линзы, они установлены под углами в 60 и 40 градусов, это очень важно. На разметку на асфальте наносится специальная сетка, по ней вставляются маяки и углом вырисовывается уже сама желто-белая разметка. Всю технологию я к сожалению рассказать не могу. Аналогов у нас сейчас на рынке нет и пока никто еще не достиг такого качества.

- Какие преимущества и недостатки есть у вашей голограммы, например перед светоотражающей краской, которую сейчас используют на пешеходных переходах области?

- Во-первых это удобно и очень красиво. Также преимущество в том, что не важно какая погода, свет падает и в дождь и в снег, голограмма не боится морозов. Разметка же со временем стирается, ее засыпает снегом, а для нашей голограммы это не страшно. У моего проекта годовая гарантия, но еще лично от себя я могу дать два года гарантии. Но конечно его могут разрушить вандалы... Есть конечно и маленький недостаток, нам говорили водители, что пешеходный переход теперь очень ярко светится, но это же помогает увидеть пешехода. Проблема состоит в том, что когда водитель проезжает пешеходный переход в глаза ему будет слепить свет и соответственно есть проблема, что заезжая на него водитель может не увидеть пешехода, особенно если он резко побежит. Мы уже обговаривали это с отделом ЖКХ, нужно чтобы фонари были и на опоре, чтобы водитель видел пешехода еще до того как он выйдет на переход, а не уже непосредственно на нем.

- Какие ваши планы на будущее? Планируете ли устанавливать подобные голограммы в других города области и/или Казахстана?

- Да, конечно. Мы хотим выйти например на Костанайский рынок. Ну и конечно по всей области, есть планы и на счет столицы. Также у нас есть и другие проекты например мы можем красиво освещать дома, к Новому Году, 8 марта и т.д., можем разместить на зданиях какие-то социальные ролики, на тему той же вакцинации, антиковидных мер и др.