Сообщение о том, что в районном центре Карасуского района мужчина провалился в колодец и ему нужна помощь, поступило в пожарную часть 5 декабря в 21.30. Оперативная группа отдела по ЧС сразу выехала на место и обнаружила, что спасать уже некого - мужчине помогли неравнодушный односельчанин и сотрудники полиции.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области, спасителя зовут Руслан ТЛЕГЕНОВ. Ему 40 лет, работает он оператором АГЗС ТОО «База сжиженного газа». Руслан был на рабочем месте, когда к нему обратилась незнакомая женщина, которая увидела беднягу в колодце и попросила позвонить в полицию, что он и сделал.

- Я услышал крики о помощи из глубины колодца. Кинулся сам спасать человека, однако вызволить без подручных средств было тяжело, - впоминает события того дня Руслан.

Подъехали сотрудники отдела полиции Карасуского района, вместе с Русланом вытащили пострадавшего и отвезли его в районную больницу с переохлаждением 1-й степени.

Сам 27-летний пострадавший рассказал, как он оказался в колодце:

- Было уже темно, примерно 21.00. Я просто шёл домой, разговаривая по телефону с мамой. Внезапно я поскользнулся, не удержал равновесие и совсем не заметил рядом открытый колодец. Мама всё ещё висела на трубке и услышала, в каком ужасе я был. Я хочу выразить огромную благодарность Руслану Тлегенову. Спасибо, что не прошёл мимо и старался вызволить меня в одиночку. А также сотрудникам полиции. Если бы не мои спасители, я бы, наверное, умер от переохлаждения.

Сейчас мужчина вполне здоров и в медицинской помощи не нуждается.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО