За понедельник, 6 декабря, в регионе зарегистрировано 30 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,07%. Днем ранее был выявлен 71 заболевший, а темп прироста равнялся 0,17%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 6 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 11, по 4 случая в Рудном и Костанайском районе, Житикара – 3, по 2 случая в Лисаковске, Алтынсаринском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в Амангельдинском и Карабалыкском районах.

26 пациентов обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 28 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 6 декабря 2021 г. Зарегистрировано 40 425 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 112 человек, в том числе 211 за 6 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 341 361 человек (+338), вторым компонентом 320 837 (+469).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 4 декабря в регионе не выявлено заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) также не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 456 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (138) и КВИ- (37) в регионе - 175 человек.