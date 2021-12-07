Нурсултан Назарбаев в одной из серий документального фильма «Qazaq: история о золотом человеке» рассказал, сколько денег ушло на строительство столицы – правительство оплатило из этой суммы лишь треть, передает корреспондент NUR.KZ.

Город Нур-Султан. Фото: pixabay.com

Рассказывая режиссеру Оливеру Стоуну о создании Астаны (ныне Нур-Султан), Нурсултан Назарбаев рассказал, что каждая иностранная компания, которая приезжала работать в Казахстан, должна была внести деньги в копилку строительства столицы.

К примеру, здание правительства построили за счет денег иностранных нефтяных компаний.

«Я приехал в Нью-Йорк и собрал все компании, которые работают в Казахстане - сказал, что мы строим новую столицу. Я попросил их выделить нам деньги на социальные и культурные объекты. Так мы построили ряд объектов. Когда я поехал по исламским странам, я также просил поддержать. Например, здание правительства – это Кувейт, кувейтская архитектура. Саудовская Аравия – здание сената. Байтерек – подарок оманского султана Кабуса», - рассказал Назарбаев.

Он добавил, что сделал подсчеты трат, когда построилась основная часть столицы.

«Я посчитал, когда город уже установился – мы потратили примерно 1,5 млрд долларов государственных денег. Всего он стоил – 4,5 млрд долларов. Но сейчас на каждый 1 тенге имеет тройной возврат, 3 тенге. То есть деньги возвращены государству и город стал донором бюджета – город оказался успешной бизнес-площадкой», - заявил он.