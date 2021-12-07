В столице Испании прошел финальный матч Кубка Дэвиса, в котором встречались теннисисты России и Хорватии. В 2019 году этот старейший мужской командный теннисный турнир официально стал чемпионатом мира по теннису среди мужских сборных, и первыми титул чемпионов мира вместе с главным трофеем Кубка Дэвиса - «Серебряной салатницей» - завоевали испанские теннисисты.

Сборная России - трехкратный победитель Кубка Дэвиса / Фото championat.com

С 2019 года турнир проводится в обновленном формате, а каждая матчевая встреча состоит из двух поединков в одиночном разряде и одного в парном. В этом году в финальном турнире Кубка Дэвиса приняли участие 18 команд, в том числе и сборная Казахстана. После группового этапа восемь сильнейших сборных продолжили борьбу за мировой чемпионский титул и главный трофей Кубка Дэвиса в раунде плей-офф, а в финал вышли сборные России и Хорватии.

И российские, и хорватские теннисисты до этого дважды становились победителями Кубка Дэвиса, а также дважды в истории встречались в очных матчах.

Российские теннисисты выигрывали турнир в 2002 году, переиграв в финале сборную Франции - 3:2, и в 2006 году, с таким же счетом выиграв решающий матч у сборной Аргентины. А вообще для сборной России этот финал стал шестым.

Сборная Хорватии, в четвертый раз вышедшая в финал Кубка Дэвиса, выигрывала его в 2005 году, впервые в истории тогда встретившись с теннисистами России и переиграв их в полуфинале, и в 2018 году.

Второй раз в истории российская сборная сыграла с хорватами в рамках группового этапа Кубка Дэвиса 2019 года и взяла реванш.

В этом розыгрыше на пути к финалу сборная России переиграла на групповом этапе теннисистов Эквадора (3:0) и действующих чемпионов мира испанцев (2:1), в четвертьфинале выиграла у сборной Швеции (2:0), а в полуфинале у сборной Германии (2:1).

Хорватские теннисисты на групповом этапе были сильнее сборных Австралии (3:0) и Венгрии (2:1), а в раундах плей-офф переиграли сборную Италии (2-1) и команду Сербии (2:1), выигравшую в четвертьфинале у сборной Казахстана (2:1).

Зная о том, что в составе сборной Хорватии выступает сильнейшая пара мира, олимпийские чемпионы Токио-2020 Никола Мектич и Мате Павич, российские теннисисты постарались не довести дело до третьей - парной встречи.

Первыми в финале на корт вышли вторые номера сборных - пятая ракетка мира Андрей Рублев и Борна Гойо, занимающий 279-е место в рейтинге, но ни разу не проигравший на Кубке Дэвиса-2021. Встреча, во втором сете которой дело дошло до тай-брейка, закончилась победой российского теннисиста - 6:4, 7:6 (7:5).

В поединке лидеров сборных второй ракетки мира Даниила Медведева и 30-го игрока мирового рейтинга Марина Чилича тай-брейк случился уже в первом сете, который довел до победы россиянин. А во втором сете Медведев добился в четвертом гейме первого брейка во встрече, уверенно довел его до победы, одержав победу и в поединке - 7:6 (9:7), 6:2.

Таким образом, проведение парной встречи в этом матче не понадобилось, а мужская сборная России спустя 15 лет в третий раз в своей истории стала обладательницей главного трофея Кубка Дэвиса - «Серебряной салатницы» и впервые завоевала титул чемпионов мира, а также получила солидный денежный приз в размере 2,41 млн долларов.

После окончания Кубка Дэвиса-2021 состоялась жеребьевка квалификационного раунда этого турнира на следующий год. В финальной части турнира примут участие финалисты Кубка Дэвиса-2021, сборные Великобритании и Сербии, получившие wild card - приглашение без участия в отборе, и 12 сборных, прошедших квалификацию.

Сборная Казахстана за путевку в финальный турнир поспорит в начале марта 2022 года с теннисистами Норвегии, которые будут хозяевами этого противостояния. Отборочный матч будет состоять из четырех одиночных и одной парной встречи и пройдет в трехсетовом формате.