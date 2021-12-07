Как и в прошлом году, в Рудном не будут строить ледяной городок. На него даже не стали закладывать бюджетные средства. Об этом порталу iagorod.kz сообщил заместитель акима Рудного по социальным вопросам Азамат Искаков.

- Опять же это связано с пандемией коронавируса и с карантинными ограничениями на организацию массовых мероприятий. Опираясь на опыт прошлого года, не стали закладывать средства на строительство ледяного городка. А елка на центральной площади города, конечно же, будет. Планируем установить ее до 20 декабря, - сообщил Искаков.

Видимо, рудничане уже и не ждали, что к Новому году появится ледяной городок. Так, на минувшей неделе, в местном паблике «Мы из Рудного» появился пост с призывом собраться и своими силами построить для детей ледяной городок.

«Рудничане! До Нового года остался месяц. Вспоминая две последние зимы, когда наши дети остались без нормального «ледяного городка», предлагаю объединиться и построить его самим, попросив у города помощь техникой и снегом. Есть в Рудном Настоящие Мужчины, которые смогли бы для своих детей это осуществить? Может есть еще умельцы вырезать фигуры изо льда? Такой красоты еще в Рудном не было! Я думаю, нам это «не слабо»! – написал автор поста.

Судя по комментариям, многие горожане поддержали такую инициативу, но есть и немало тех, кто к затее относится скептически: кто-то не верит в поддержку акимата, ведь нужна спецтехника, кто-то заметил, что этим обязана заниматься городская администрация, а не сами жители, также была указана еще одна причина, которая мешает осуществить задуманное – это отсутствие снега.

C ледяными городками Рудному в последнее время не везет. Еще до пандемии, зимой 2019 года, вместо «зимней сказки» нам явили ледяное убогое нечто. Тогда конкурс на строительство ледяного городка выиграл некий ИП Баймухан из Караганды и, по мнению заказчиков, «провалил» задание, не выполнив работы в полном объеме. Отдел ЖКХ тогда подал на подрядчика в суд, но праздник уже был испорчен. С привлечением подрядных организаций акимат пытался привести ледяной городок в порядок, но вышло все равно не очень... В 2020 году городок не строили из-за пандемии, в этом году та же самая история. Правда, из неофициальных источников нам стало известно, что город все же надеется привлечь спонсоров и построить у спортивного комплекса хотя бы большую горку для детворы.

Фото: из архива iagorod.kz