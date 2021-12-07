Об этом сообщается на сайте Комитета по регулированию естественных монополий РК. Публичные слушания по заявке ТОО «Костанайский Энерго Центр» отменены.

Иллюстративное фото pixabay.com

"Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Костанайской области сообщает, что запланированное на 14 декабря 2021 года в 15:00 публичное слушание по уведомлению о предстоящем повышении предельной цены на реализацию электрической энергии с 1 января 2022 года ТОО «Костанайский Энерго Центр» отменяется, в связи с отзывом субъектом своего уведомления", - говорится в сообщении.

Напомним, когда ТОО «Костанайский Энерго Центр» подавали заявку на увеличение тарифа, предприятие объясняло это ростом затрат на покупку электроэнергии у АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение энергии по сетям.