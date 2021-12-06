По прогнозам синоптиков, во вторник и среду погода будет определяться северо-западным антициклоном. 7 декабря ночью на юге области ожидаются снег, низовая метель и гололед, на севере туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ

Температура ночью -15-20 градусов, на юге региона -10 градусов. Днем - 8-13 градусов, на юге области - минус 10 градусов.

- Со вторника нас ожидает холодный атмосферный фронт, -пояснила «НГ» начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В этот день в Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный скоростью 7-12 м/с. Температура ночь 16-18 градусов мороза, днем - 10-12 градусов со знаком минус.

8 декабря на территории региона без осадков, на севере области туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20 градусов, на западе - 23 градуса. Днем - 8-13 градусов, на западе - минус 16.

В Костанае без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем - 10-12 градусов.