С каждым годом количество детей, страдающих ожирением, только растет. Эксперты отмечают, что Казахстан не обошла проблема избыточного веса. От него страдает каждый пятый ребенок в возрасте от 1 до 14 лет. И как показывают новости Казахстана сегодня, около 6% детей в скором времени могут столкнуться с ожирением той или иной степени, что в будущем обернется серьезными заболеваниями: сахарным диабетом, проблемами с сердцем и сосудами, нарушениями в опорно-двигательном аппарате и многими другими болезнями.

Как заявил Артур ван Дизен — представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане — уже сейчас это является серьезной проблемой для государства и общества, поскольку придется направить много сил и средств на борьбу с заболеваниями, развившимися у детей на фоне ожирения.

И эта проблема не только Казахстана, но и других стран. Рост процента детей с избыточным весом наблюдается в странах, где качество жизни достигает определенного уровня комфорта. Главная причина — свободный доступ к быстрому и вредному питанию. На фоне недостаточной физической активности это приводит к набору лишнего веса. Исходя из этого, как считает Артур ван Дизен, необходимо строить широкомасштабную стратегию по информированию самих детей и их родителей о правильном питании.

В качестве другого способа решения проблемы специалисты считают необходимым создать условия для того, чтобы детям и родителям было проще сделать выбор в пользу здоровой пищи. Это может быть разработка кодекса поведения в супермаркетах. Например, переместить нездоровую пищу, представленную в кассовой зоне, на уровень повыше, чтобы дети не могли до нее дотянуться, а на ее место поставить здоровые продукты.

Также представитель ЮНИСЕФ в РК Артур ван Дизен привел примеры успешных решений проблемы другими странами. Первый — маркировка продукции в соответствии с уровнем пользы. Могут быть красный, оранжевый, желтый и зеленый цвета, которые укажут ребенку и его родителям на то, здоровая это пища или нет. Второй пример был найден в практике Великобритании, где вредные продукты и напитки были обложены налогом. Это помогло снизить уровень потребления и стимулировать производителей менять состав на более полезный. Такие меры будут только частью многоэтапного решения назревающей проблемы.

Дополнительно в ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования и науки РК планируют проработать вопросы школьного питания, ведь пищевые привычки ребенка формируются не только дома, но и в школе. Сделав завтраки и обеды более здоровыми и обогащенными нужными питательными веществами, можно привить детям привычки правильного питания. Как сообщает «Казинформ», уже сегодня данная стратегия находится на обсуждении в Министерстве здравоохранения РК.

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