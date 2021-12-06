Звонок о пожаре в гостинице «Sәttі» по адресу ул. Каирбекова, 357 в Костанае поступил на пульт связи «112» сегодня, 6 декабря, в 05:50. Как сообщили в ДЧС, в 05:55 пожарные прибыли на место и обнаружили, что пламенем охвачена кровля здания на площади 400 кв. м.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС

Еще до прибытия пожарных из здания эвакуировали 36 человек (двух сотрудников гостиницы и 34 посетителей).

"Возгорание было сильное, поэтому пожарными был объявлен повышенный номер вызова № 3, дополнительно направлены силы и средства для помощи в тушении", - отметили в ДЧС.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС

В тушении пожара были задействованы 47 сотрудников личного состава и 12 единиц техники. Пожар ликвидировали в 10:02. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается сотрудниками пожарной лаборатории.

Фото читателя "НГ"



Департамент полиции Костанайской области официально опроверг информацию, озвученную в видеоролике под названием «Гостиницу подожгли. 1 зарезали. 3 расстреляли». Сейчас полицейские устанавливают автора и распространителей фейка.

"В интернет-пространстве и социальных сетях распространяется видео касательно возгорания гостиницы «Саттi». Вместе с тем на видео озвучиваются сведения, не соответствующие действительности. В результате пожара, произошедшего в гостинице по улице Каирбекова, жертв и пострадавших нет", - заявили в ведомстве.

Распространение заведомо ложной информации (ч.2 ст.274 УК РК) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.