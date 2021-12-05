В испанском Мадриде состоялись матчи полуфинала Кубка Дэвиса, который с 2019 года официально являющется чемпионатом мира по теннису среди мужских сборных.

Сильнейший теннисист мира Новак Джокович не помог сборной Сербии выйти в финал Кубка Дэвиса / Фото championat.com

В первом полуфинале встретились команда Сербии, выбившая из турнира на первой стадии плей-офф сборную Казахстана со счетом 2:1, и команда Хорватии, с таким же счетом переигравшая сборную Италии.

В первой встрече полуфинала на корт вышли 23-летний хорват Борна Гойо (279-я ракетка мира) и 31-летний серб Душан Лайович, занимающий 33-е место в мировом рейтинге. Гойо выигрывал в первом сете со счетом 4:1, но проиграл более опытному сопернику. Однако в двух других сетах он был сильнее, одержав в итоге победу - 4:6, 6:3, 6:2.

Во второй встрече лучший теннисист мира Новак Джокович, обыграв в двух сетах 30-ю ракетку мира Марина Чилича - 6:4, 6:2, восстановил равновесие в матче. Таким образом судьба путевки в финал решилась в парной встрече. И здесь сербскому дуэту в составе Джоковича и Филипа Краиновича не удалось сломить сопротивление олимпийских чемпионов Токио Николы Мектича и Мате Павича, не проигравших на турнире ни одного сета. Одержав и в полуфинале победу в двух сетах - 7:5, 6:1, сильнейшая пара мира вывела в финал сборную Хорватии, что стало громкой сенсацией.

Во втором полуфинальном матче, также прошедшем в Мадриде, встречались сборная Германии, выигравшая в четвертьфинале у команды Великобритании (2:1), и сборная России, одержавшая победу над теннисистами Швеции (3:0).

В первой встрече Андрей Рублев в двух сетах уверенно обыграл Доминика Кепфера - 6:4, 6:0. Даниил Медведев также в двух сетах обыграл Яна-Леннарда Штруффа - 6:4, 6:4 и досрочно вывел сборную России в финал. Стоит отметить, что оба российских теннисиста входят в топ-5 мирового рейтинга. А уже в ничего не значащей парной встрече российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев потерпели поражение от Кевина Кравица и Тима Пюцема - 6:4, 3:6, 4:6.

Финал Кубка Дэвиса пройдет этой ночью в Мадриде.