Эксперт и председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что происходит с ценами на машины, как меняется ситуация на рынке Казахстана и какое влияние на него может оказать "облава" на транспорт с российскими номерами.





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Новые автомобили

Специалист отмечает, что повышение цен на новые автомобили, вызванное их дефицитом, - проблема не только казахстанская, но и общемировая. По наблюдениям эксперта, речь идет о подорожании от 5 до 15 процентов ежегодно.

Одним из главных факторов возникшего дефицита Эдуард Эдоков назвал нехватку микрочипов на мировом рынке, которые используются не только в машинах, но и в бытовой технике.

"Нехватка полупроводников, в свою очередь, связана с пандемией. Она спровоцировала сумасшедший спрос на ноутбуки, домашнюю технику, игровые приставки. Одновременно из-за локдаунов осложнилась и подорожала логистика", - поделился эксперт.

Также причиной подорожания новых автомобилей Эдоков назвал мировой тренд роста цен на металлы. Эта тенденция также связана с нарушением цепочки поставок из-за локдаунов на фоне пандемии.

Растущая инфляция - еще один немаловажный фактор, оказывающий влияние на цены, отметил специалист.

"Инфляционные моменты всегда накладывают свой отпечаток, так как все автомобили и комплектующие покупаются за зарубежную валюту. Естественно, изменения стоимости тенге играют роль в повышении цен на авто", - отметил Эдоков.

Вторичный рынок

Комментируя ситуацию на рынке подержанных автомобилей, автоэксперт отметил, что здесь ситуация также разворачивается не в пользу покупателей - они дорожают на все 10-25 процентов ежегодно.

По его словам, одна из причин - на фоне нехватки машин в автосалонах продавцы задирают цены, в результате свежие б/у машины иногда даже предлагаются по стоимости новых.

"Недавно один мой знакомый выставил на продажу автомобиль, который он купил в 2010 году. Через 11 лет он продал его даже дороже, чем приобретал. Это неправильная ситуация, конечно. Так не должно быть", - считает председатель НАС.

Еще одним фактором подорожания автомобилей на вторичном рынке Эдуард Эдоков назвал введение в Казахстане первичной регистрации и утилизационного сбора.

"В Казахстане резко сократился ввоз подержанных автомобилей. Что, кстати говоря, неудивительно, так как суммы за эти пошлины могут доходить до 100 процентов от стоимости купленного автомобиля. Таким образом, рынок стал вариться в собственном соку. То есть спрос остался, а предложений становится все меньше, так как автомобили с годами стареют, ломаются. Тут работает закон рынка: если спрос есть, а предложение снижается, то цена растет", - рассказал автоэксперт.

Как "облава" на машины с российскими номерами повлияла на цены?

По мнению Эдокова, борьба с владельцами автомобилей на российских номерах хотя и не оказала прямого влияния на вторичный рынок автомобилей, однако она все же стала очередным драйвером роста цен.

"Раньше десятки тысяч казахстанцев, которые не могли себе позволить купить автомобиль внутри страны, искали подходящие, более дешевые, варианты в России. Они пользовались всем известной лазейкой - ввозили авто в страну по доверенности, обходя пошлины государства. Теперь этот вариант перестал работать. А значит, спрос, который удовлетворял российский авторынок, обернулся внутрь страны. Повторюсь, у нас подержанных автомобилей при этом больше не стало, а спрос увеличился. И это опять толкнет цены вверх. Это, конечно, окажет только косвенное влияние, но свои несколько процентов к ценам на автомобили на вторичном рынке добавит", - подчеркнул председатель НАС.

Что будет с ценами в ближайший год

Что касается прогнозов, то автоэксперт полагает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе тенденция роста цен на машины сохранится как в автосалонах, так и на вторичном рынке.

Рост цен на новые авто замедлится или остановится только при стабилизации мировой ситуации с дефицитом компонентов для производства, логистической цепочкой поставок и ценами на основные металлы, используемые в автомобилестроении.

"При самых осторожных и оптимистических прогнозах это произойдет к лету 2022 года. Но как в действительности будет развиваться ситуация на фоне мировой пандемии, никто не знает", - отметил Эдоков.

В случае с бесконтрольным ростом цен на подержанные автомобили, то и здесь, по мнению эксперта, в ближайшей перспективе изменений ждать не приходится.

Эксперт добавил, что за хороший автомобиль на казахстанском рынке сегодня разворачивается самая настоящая битва, и в этой ситуации всегда в выигрыше продавец.

"Какую бы цену он ни поставил, в любом случае автомобиль заберут. Поэтому могу посоветовать казахстанцам, которые присматривают себе автомобиль: если вы найдете машину, подходящую по состоянию и в приемлемом для вас ценовом диапазоне или даже чуть дороже, хватайте двумя руками", - посоветовал Эдоков.

Автоэксперт сомневается, что петиция против утилизационного сбора действительно приведет к его отмене. Вероятность того, что утилизационный сбор отменят или уменьшат, специалист оценил как "критически низкую".

Ранее министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались с 2015 года, поэтому их нужно поднять и обсудить заново. Что касается роста цен на автомобили, то он отметил, что на сегодняшний день - это "международный тренд".

Глава Министерства экологии Сериккали Брекешев, отвечая на вопрос о петиции казахстанцев с требованием отменить утилизационный сбор, заявил, что размер утильсбора в Казахстане сопоставим с другими странами.

Между тем автомобили с пробегом в Казахстане стали дорожать быстрее. С января по ноябрь 2021 года некоторые модели прибавили по 20 процентов.