В субботу, 4 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20% - на 0,01% выше, чем в пятницу, 3 декабря.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 40, г. Рудный - 9, Костанайский район - 7, г. Житикара – 6, по 4 случая в Карабалыкском и Федоровском районах, по 3 случая в г. Лисаковск и Аулиекольском районе, по 2 случая в Камыстинском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в г.Аркалыке и Алтынсаринском районе.

74 пациента обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 81 с симптомами заболевания, 1 бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 4 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 324 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 894 человека, в том числе 13 за 4 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 340 963 человека (+127), вторым компонентом 320 289 (+217).