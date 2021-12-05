В южной столице, на льду Almaty Arena, прошел первый матч серии регулярного чемпионата Казахстана между местным ХК «Алматы» и рудненским «Горняком».

Опасный момент у ворот «Горняка» /Фото shaiba.kz

Для команд это уже вторая двухматчевая очная серия игр. В первых двух матчах, прошедших в начале октября в Рудном, команды поделили очки - после уверенной победы в первом поединке (8:3), хозяева затем в упорной борьбе уступили во втором (4:5).

Перед этой серией игр турнирное положение команд было практически таким же, как и перед первым противостоянием. В октябре рудничане находились на восьмой строчке и опережали алматинцев на три очка, сыграв при этом на 4 игры меньше. В этот раз также замыкавший зону плей-офф «Горняк» опережал «Алматы» на четыре очка, сыграв на два матча меньше.

Первый матч в Алматы начался с быстрого гола хозяев льда. Уже в середине третьей минуты встречи «Алматы» провел красивую комбинацию и Владислав Бухаров броском в касание вывел свою команду вперед. Гости после первого же удаления в матче восстановили равновесие. В самом начале 9-й минуты за блокировку игрока был удален защитник «Алматы» Сергей Машинец, и спустя чуть более минуты Александр Ханьжин после передач Александра Куршука и Артура Шетле реализовал численный перевес.

А менее чем через минуту рудничане повели в счете, и тоже после удаления. Но на этот раз двухминутным штрафом был наказан защитник «Горняка» Алексей Рябоконов. И гости, играя в меньшинстве, сумели воспользоваться тем, что алматинцы слишком увлеклись атакой. После перехвата шайбы в своей зоне последовала передача вперед Степана Штефана и Денис Гурьев убежал один на один с голкипером хозяев - Денис Караваев в этом эпизоде ничем не смог помочь своей команде - 1:2.

Денис Гурьев (№ 29) выводит «Горняк» вперед /Скриншот трансляции

Вскоре после удаления Вячеслава Ипатова за неспортивное поведение и оскорбление судей «Горняк» во второй раз оказался в большинстве, которое на 13-й минуте реализовал Александр Нурек броском по центру от синей линии. Голевые передачи при этом взятии ворот на свой счет записали Иван Ширяев и Айдар Галимов - 1:3.

Обстановка в матче заметно накалилась, но гости сохранили до первого перерыва перевес в две шайбы, хотя дважды до конца периода оставались в меньшинстве, а концовку игрового отрезка после обоюдного удаления за грубость и драку и вовсе проводили с тремя полевыми игроками против четырех игроков соперника.

В начале второго периода «Горняк» в третий раз остался в меньшинстве, после того как Валерий Садиков был удален за задержку соперника клюшкой, и на этот раз был наказан. Численный перевес на 23-й минуте реализовал Илья Лобанов после передачи Виталия Ипатова. Хозяева, сократив отставание до минимума, воспрянули духом, и через четыре минуты усилиями тех же игроков, поменявшихся ролями, сравняли счет - 3:3.

Забросив шесть шайб в первые полчаса игры, команды ни разу не смогли оформить взятия ворот ни до конца второго периода, ни в третьей двадцатиминутке, ни в овертайме.

Не смогли определить победителя соперники и после пяти попыток серии послематчевых буллитов. У «Горняка» в этой серии отличились реализовавшие свои попытки нападающие Евгений Щанкин и Айдар Галимов, а также голкипер Никита Акулинин, трижды выходивший победителем в дуэлях с игроками «Алматы». Щанкин отличился и при исполнении шестого буллита, как, впрочем, и игрок хозяев Станислав Филиппенко. Но в третий раз Щанкину переиграть голкипера «Алматы» не удалось, а реализованный буллит Данилы Леванова принес победу хозяевам - 4:3 Б (1:3, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Сегодня состоится вторая игра этих команд.