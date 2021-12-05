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Где будут отключать свет на следующей неделе в Костанае

5 декабря 2021, 12:12 |  ЖКХ

Список адресов, у кого планово будут отключать электроэнергию с 6-го по 10 декабря, опубликовала служба IKomek на своей странице в Instagram. Света не будет в рабочее время суток - с 10.00 до 18.00.