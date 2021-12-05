Увеличение порога достаточности для использования пенсионных накоплений вызвало широкий общественный резонанс. До конца года казахстанцы могут снять свои накопления в соответствии с действующим порогом. Вспомнить, на каким цели вкладчики ЕНПФ могут направить часть своих накоплений, предлагает informburo.kz.

Иллюстративное фото с сайта gov.kz

Улучшение жилищных условий или лечение. Граждане вправе изъять часть накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий или оплату лечения. При этом накопления можно использовать неограниченное количество раз в пределах доступной суммы, которую, в свою очередь, можно узнать на сайте фонда.

Если вы хотите использовать накопления на указанные цели, для начала нужно зарегистрироваться на сайте уполномоченного оператора – "Отбасы банка", где необходимо открыть личный кабинет, подать необходимые заявления, подтвердить необходимые согласия и обязательства, а также воспользоваться электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Заявление на использование пенсионных накоплений автоматически поступает в ЕНПФ. Фонд проверяет заявку, а затем перечисляет средства на специальный счёт получателя в "Отбасы банке". Последний, в свою очередь, проверяет поданные получателем документы и в случае положительного исхода проверки перечисляет средства конечному получателю.

В случае, если вкладчик намерен использовать средства на лечение, заявление и документы передаются в уполномоченную организацию Минздрава. Она предоставляет заключение о диагнозе и наличии права вкладчика на лечение за счёт пенсионных накоплений. Далее средства аналогично перечисляются конечному получателю по договору оказания медицинской помощи.

Важно: за снятые на жилье/лечение пенсионные накопления придётся уплатить индивидуальный подоходный налог. Правда, оплату можно произвести не сразу, а ежемесячно равными долями в течение не более 16 лет.

В целом, на доступную сумму пенсионных накоплений можно:

погасить задолженность по ипотеке;

купить квартиру/дом/комнату в общежитии на первичном и вторичном рынке;

открыть ипотеку;

внести первоначальный взнос по ипотеке;

погасить задолженность по договору аренды с правом выкупа;

купить земельный участок и построить индивидуальный жилой дом;

рефинансировать ипотеку;

пройти лечение.

На 25 ноября 2021 года ЕНПФ исполнено 516 743 заявления вкладчиков (получателей) на использование пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий. На спецсчета казахстанцев, открытые в банках-уполномоченных операторах, ЕНПФ переведено свыше 2 трлн тенге. Средняя сумма единовременных пенсионных выплат составила 3,9 млн тенге.

Также ЕНПФ исполнено 71 533 заявления на лечение на общую сумму 64,5 млрд тенге. При этом средняя сумма изъятия составляет 0,9 млн тенге. В разрезе регионов статистика по изъятию пенсионных накоплений выглядит следующим образом: больше всего исполнено заявлений, направленных жителями Атырауской области (14,94%), Алматы (12,93%), Мангистауской области (12,24%), Нур-Султана (10,62%).

Передача в доверительное управление.Казахстанцы также имеют право инвестировать свои пенсионные накопления путём передачи их в доверительное управление частным компаниям. Организация должна иметь лицензию на управление инвестиционным портфелем и соответствовать ряду требований, установленных Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. Основные из них следующие:

достаточный опыт управления клиентскими активами;

положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности в последние два года;

достаточный собственный капитал. Его должно хватить на случай необходимости возместить вкладчикам недостающую прибыль;

наличие в структуре собственников крупного акционера.

Также компания должна иметь чистую репутацию. Организацию, уличённую в манипулировании на сделках с ценными бумагами, к управлению пенсионными накоплениями граждан не подпустят.

На данный момент ЕНПФ заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами с четырьмя управляющими компаниями. Управляющим инвестиционным портфелем переведено около 5,9 млрд тенге. 45,7% или 2,6 млрд тенге переведено в АО "Jusan Invest", 24,1% или 1,6 млрд тенге в АО "Halyk Global Markets", 19,1% или порядка 1 млрд тенге в АО "BCC Invest", 11,1% или 0,6 млрд тенге в АО "Сентрас Секьюритиз".

Механизм перевода накоплений в доверительное управление. Для перевода накоплений вкладчик может лично явиться в местное отделение ЕНПФ с удостоверением личности. После этого нужно будет заполнить ряд документов и написать соответствующее заявление.

Есть и альтернативный вариант подачи заявления на перевод накоплений – через личный кабинет на сайте ЕНПФ. Порядок действий следующий:

авторизоваться в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП);

проверить сумму пенсионных накоплений и убедиться в достаточности суммы для передачи в управление;

в подразделе "Услуги" выбрать "Перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем", проверить автоматически презентуемые личные данные, при необходимости внести исправления;

заполнить необходимые поля в связи с выбором управляющего инвестпортфелем;

подписать заявление с помощью ЭЦП.

ЕНПФ переведёт средства инвестиционной компании в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления.

Важно: переданные в доверительное управление накопления в момент их перевода не облагаются индивидуальным подоходным налогом.

Управляющая компания заключает трёхсторонний договор с ЕНПФ и банком-кастодианом. Подлежащие передаче накопления переводятся на счет ЕНПФ в указанной финансовой организации.

Если ошибся с выбором. Вкладчик имеет право перевести свои накопления в другую управляющую компанию. Также средства могут быть возвращены под управление Национального банка Республики Казахстан.

Когда вкладчик достигнет пенсионного возраста, к тому времени уже "подросшие" в инвесткомпании накопления будут возвращены под управление Нацбанка. На эти средства вкладчику будет выплачиваться пенсия. Кроме того, вкладчик может заключить договор пенсионного аннуитета.