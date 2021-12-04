В пятницу, 3 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 77 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,19 %. Днем ранее было 80 заболевших при таком же темпе прироста.

3 декабря заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 33, г. Рудный - 10, Костанайский район - 8, по 5 случаев в городах Лисаковск, Житикара и Карасуском районе, Сарыкольский район – 4, по 3 случая в Денисовском и Федоровском районах, Алтынсаринский район – 1 случай.

67 пациентов обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 73 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 3 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 242 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 881 человек, в том числе 237 за 3 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 340 836 человек (+451), вторым компонентом 320 072 (+547).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 2 декабря в регионе выявлено 24 заболевших коронавирусной пневмонией. Летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 439 человек (+24 за 1 декабря).



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (138) и КВИ- (37) в регионе - 175 человек.