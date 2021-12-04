Казахстанские эксперты высказались об увеличении порога достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев привел доводы о том, почему повышение порога достаточности - "максимально плохое решение".

"Признаться честно, до последнего мы думали, что это ошибка и увеличение порог достаточности - просто баг, но... все действительно так. (...)

Увеличение никто ни с кем не обсуждал. Никто нигде не анонсировал. Никто нигде до сих пор не разъяснил. Это полный провал всей коммуникационной политики как фонда, так и пенсионной системы.

Подобное увеличение не закрывает программу изъятия, оно ее усугубляет тем, что теперь богаче будут становиться еще более богатые, а бедные только беднеть. Если раньше к излишкам имели доступ 7 процентов вкладчиков, теперь это будет меньше 3 процентов. Если хотите минимизировать воздействие пенсионных на экономику - закройте программу полностью.

Увеличение проведут раньше, чем примут закон о переводе средств на жилищный депозит "Отбасы банка", таким образом разозлив максимальное количество вкладчиков. Положительное влияние на тех, кто стал работать в "белую", чтобы накопить, - полностью перечеркнуто", - написал Чеботарев на своей странице в Facebook.