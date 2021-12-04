3 декабря региональная палата предпринимателей Костанайской области провела ZOOM-конференцию с участием сотрудников службы госдоходов и предпринимателей. Налоговики делали акцент на то, что будущие изменения - в интересах прежде всего потребителей.

Речь о том, что в Налоговый кодекс РК вносятся изменения и дополнения по регулированию мобильных платежей. Сейчас в нем предусмотрены лишь две формы оплаты: наличными и безналичный расчет путем карточного перевода с использованием POS-терминала. Но с 1 января 2022 года вводится еще одна форма оплаты - мобильные платежи. Они не идентичны мобильным переводам, к которым все уже успели привыкнуть и которые являются одним из распространенных форм оплаты, например, в небольших магазинах и такси.

- Популярность их только растет. А у налоговых органов возникают вопросы по их учету. Именно поэтому проект изменений в кодекс конкретизирует понятие «мобильный платеж». Но у предпринимателей эта информация вызывает много вопросов, - сказал, открывая совещание, заместитель директора РПП Самат САДВАКАСОВ.

Норма о регулировании мобильных расчетов 25 ноября 2021 года вошла в законопроект «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК», так что ее еще можно обсуждать и пытаться корректировать.

- Норма призвана вывести из тени доходы части предпринимателей, которые в соответствии с поправками должны использовать отдельные счета для ведения бизнеса, - отметил заместитель руководителя департамента госдоходов Арман ЖУСЕНАЛИН. - Они обязаны будут разделять свои мобильные переводы на личные и в целях предпринимательства. Но сейчас в соцсетях активно распространяется информация о том, что необходимо вообще перейти только на наличный расчет. Никакой нужды в этом нет!

По его словам, налоговая нагрузка на бизнес не возрастет, а информация о личных переводах денег фискалам поступать не будет, тем более - облагаться налогом, как об этом говорят. При этом, расплачиваясь за что-то с мобильного устройства, покупатель должен получить чек в любом виде - бумажном, электронном. Это, кстати, в его интересах.

- Те же таксисты могут закачать любое приложение, которое обеспечит их мобильной версией кассового аппарата, и пользоваться им, - пояснил Жусеналин. - А налоговая отчетность будет формироваться автоматически, с внедрением с начала года приложения е-Salyq Business.

Предприниматели задавали много вопросов по работе с приложением Kaspi Pay - нужен ли чек, если пользуешься им, ведь фактически ты открываешь счет. Налоговики стоят на том, что нужен. Предприниматели считают, что нет.

На совещании стороны договорились в ближайшее время собрать в филиалах РПП самые актуальные вопросы по поправкам в кодекс, получить и довести до бизнеса разъяснения службы госдоходов, а также банков, активно работающих в сфере мобильных платежей.