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У кого отключат свет в эту субботу в Костанае

3 декабря 2021, 17:41 |  ЖКХ

Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключений в трех районах города завтра, 4 декабря. Об этом сообщает служба IKomek  на своей странице в Instagram.

Иллюстративное фото pixabay.com

Плановые отключения электроэнергии коснутся потребителей спальных районов и частного сектора, проживающих по следующим адресам:

4 декабря с 10.00 до 18.00

Частный сектор:

  • Ул. Карбышева 1-16, 107, 108, 1/1, 1/8,
  • Ул. Западная 3-26,
  • Ул. Ленинградская 58/2-58/10, 98/3-98/11,
  • Ул. Лесная 10-20,
  • Ул. Плеханова 16-21, 69-75,

Спальный сектор:

  • Ул. Карбышева 27.

4 декабря с 10.00 до 18.00

Физико-математический лицей.

4 декабря с 09.00 до 15.00

  • Онкология,
  • Аптека «Цветная»,
  • АЗС по ул. Каирбекова-Кубеева.

Спальный сектор:

  • Ул. Кубеева 2А.