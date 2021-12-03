У кого отключат свет в эту субботу в Костанае
3 декабря 2021, 17:41 | ЖКХ
Техническое обслуживание подстанций станет причиной отключений в трех районах города завтра, 4 декабря. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.
Иллюстративное фото pixabay.com
Плановые отключения электроэнергии коснутся потребителей спальных районов и частного сектора, проживающих по следующим адресам:
4 декабря с 10.00 до 18.00
Частный сектор:
- Ул. Карбышева 1-16, 107, 108, 1/1, 1/8,
- Ул. Западная 3-26,
- Ул. Ленинградская 58/2-58/10, 98/3-98/11,
- Ул. Лесная 10-20,
- Ул. Плеханова 16-21, 69-75,
Спальный сектор:
- Ул. Карбышева 27.
4 декабря с 10.00 до 18.00
Физико-математический лицей.
4 декабря с 09.00 до 15.00
- Онкология,
- Аптека «Цветная»,
- АЗС по ул. Каирбекова-Кубеева.
Спальный сектор:
- Ул. Кубеева 2А.
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