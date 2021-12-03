По прогнозам синоптиков с субботы по понедельник, 4-6 декабря, на всей территории области ожидаются осадки в виде дождя и снега. Возможны туман и гололёд, в четверг местами вероятна низовая метель.

- В субботу, 4 декабря, ночью термометры покажут 2-7, на юге 10 градусов мороза, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидается температура 0…+5 °С, на востоке -3 °С. В воскресенье, 5 декабря, ночью ожидаем от нуля до 5 градусов мороза, на севере области 8 градусов ниже нуля. Днём температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, на севере области столбики термометров опустятся до отметок 6 градусов ниже нуля. В понедельник, 6 декабря, ночная и дневная температуры будут идентичными: 0…-5 °С, на севере области -8 °С.

В Костанае с субботы по понедельник, 4-6 декабря, значения температуры воздуха по ночам буду идентичными: -2…-4 °С. А вот в дневное время показания термометров будут отличаться: в пятницу, 4 декабря, +1…+3 °С, в субботу 0…+2 °С, в воскресенье 0…-2 °С.

Ветер в ближайшие три дня ожидается юго-западный, скоростью 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на северо-востоке и западе области.