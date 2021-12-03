В редакцию начали поступать письма, адресованные Деду Морозу. Самые по-настоящему детские желания, конечно, касаются игрушек. У каждого ребенка игрушка мечты своя и получить ее от самого новогоднего волшебника – настоящий праздник.

Одним из первых пришло большое письмо из многодетной семьи, в которой пятеро детей. Диане 8 лет, Карине -7, Нурали – 6, Дарине – 3 и Аделине всего 1 год. Все они хотят в подарок игрушки. Вот что пишет об этом Диана.

10-летний Арлан хорошо учится и еще успевает играть в футбол, помогать маме по дому. А в свободное от всех этих занятий время любит собирать конструкторы. Большой набор Лего – его мечта. Каким должен быть подарок для 5-летнего братишки Амирлана, Арлан хорошо продумал: магнитная доска-мольберт. А это, и заниматься интересно, и для развития польза!

Ещё одно письмо из многодетной семьи – совместное творчество братьев-двойняшек Арнура и Ернара. Они просят подарки для себя и младшей сестры Томирис.

Самые интересные или трогательные письма мы будем публиковать, но все послания, конечно, разместить на сайте и в соцсетях Нашей Газеты, не получится. Но ни одно письмо не останется непрочтённым.

Если вы желаете стать помощником Деда Мороза, обращайтесь в редакцию Нашей Газеты, детские мечты ждут исполнения.

Телефон редакции: 53-51-51. WhatsApp +7-747-907-57-92. Электронный адрес: ng@ng.kz.