55-летнюю женщину незаконно удерживали в Костанайском районе с марта этого года. Владелец подсобного хозяйства эксплуатировал ее в качестве работницы по уходу за хозяйством. Об этом сегодня, 3 декабря, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

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Случай трудового рабства выявили оперативники области совместно с сотрудниками Костанайского района в ходе оперативно-профилактического мероприятия «SТOP трафик». По данному факту зарегистрировано уголовное дело ст. 126 ч. 3 п.2 УК РК (незаконное лишение свободы).

- Также в ходе проведения ОПМ зарегистрировано уголовное дело по ст. 308 ч. 1 УК РК (вовлечение в занятие проституцией). Сотрудниками криминальной полиции области установлена 23-летняя жительница Костаная, которая вовлекла заявительницу в занятие проституцией через сайт KYZDAR.NET, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Также сотрудники полиции задержали пятерых девушек, оказывающих интимные услуги за денежное вознаграждение.