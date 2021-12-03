Данные о роскошных объектах недвижимости в Москве семьи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева удалены из Росреестра, заявила команда российского оппозиционера Алексея Навального. В опубликованном 2 декабря видеорасследовании говорится, что сведения о квартирах Тимура и Надежды Токаевых, сына и бывшей супруги президента, засекретили вместе с информацией о недвижимости российских чиновников и сотрудников спецслужб, передает Радио Азаттык.

Команда Навального демонстрирует документ, по всей видимости выписку из реестра собственников, согласно которому квартира в районе Хамовники площадью более 196 квадратных метров принадлежит 37-летнему Тимуру Токаеву, сыну президента Казахстана; право собственности зарегистрировано в 2010 году. В расследовании приводится также другой называемый выпиской документ — на квартиру в Мещанском районе Москвы в 167 квадратных метров, собственником которой, по словам команды оппозиционера, с 2000 года является Надежда Давыдовна Токаева.

Когда и по какой причине Росреестр, единая база данных с информацией о собственниках недвижимости, скрыл сведения об имуществе Токаевых, неизвестно.

Кадр из видео

Бывший спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев занял пост президента в 2019 году, после того как его предшественник Нурсултан Назарбаев, правивший страной почти 30 лет, объявил о сложении полномочий. Позже Токаев сказал, что сценарий «транзита» обсуждался несколько лет и что Назарбаев остановил свой выбор именно на нем, политике, который «не с улицы пришел».

Кадр из видео

68-летний Токаев — выпускник Московского государственного института международных отношений (МГИМО), кадровый дипломат. В разные годы занимал должности премьер-министра, министра иностранных дел, находился на дипломатической службе за рубежом, был заместителем генерального секретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве.

Информации о личной и семейной жизни Токаева мало. Сразу после того, как 20 марта 2019 года он стал президентом, казахстанские СМИ написали, что Токаев женат и имеет ребёнка. 28 марта того же года официальный сайт президента разместил биографию, в которой упоминалось, что Токаев «разведен».

О ЧЕМ ЕЩЕ РАССЛЕДОВАНИЕ?

Команда Навального утверждает, что в российской базе засекретили информацию об объектах, которыми владеют сотрудники ФСБ, причастные к отравлению оппозиционера, а также их родственники. Кроме того, в базе не отображаются данные о собственности высокопоставленных чиновников, например бывшего министра внутренних дел Рашида Нургалиева, сына действующего главы МВД Владимира Колокольцева, дочери руководителя службы обеспечения деятельности ФСБ Михаила Шекина, председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, главы Ростуризма Зарины Догузовой.

«Всё это делается под соусом того, что охраняются наши с вами государственные интересы, интересы России. Но почему тогда секретят элитную недвижимость семьи президента Казахстана Токаева? Вот выписка на 200-метровую квартиру его сына в Хамовниках. У нас она хранится давно. Сегодня такую выписку уже не получить — объект удален. Равно как и еще одна, 170-метровая квартира бывшей жены президента Казахстана — тоже засекречена. Формально единственным объяснением этого может быть только то, что президент Токаев является кадровым сотрудником российских спецслужб», — говорит соавтор расследования Марина Певчих.

«Мы, конечно, это не исключаем, — продолжает ее коллега Георгий Албуров, но предполагает, что удаление данных из Росреестра, вероятно, доступно теперь неограниченному количеству чиновников, их родственников, друзей и приятелей. — Новая услуга, иммунитет от расследования».