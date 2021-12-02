Костанаец Виталий КАРПЕНКО вместе с родственниками утром 29 ноября рыбачил на озере Речное в Узункольском районе.

Фото из личного архива Виталия КАРПЕНКО

- Мы приехали, поставили закидушки на карасика, - вспоминает он. - Клюнула щука. Я сначала не подумал, что она такая большая. Думал - ну 5 кг максимум. Начал тянуть, поборолся с ней - щука тянет, я её отпускаю, потом слабину не даю, потом раз, раз, раз, подвожу, подвожу... Только к лунке поднес - она опять вырывается. Муть со дна подняла. Потом голову увидел щуки, отец принес багорчик. Им подцепил, но не могу ничего сделать. Только двумя баграми из лунки на 150 мм пытались выловить. Думали лед долбать... Но я опытный рыбак, так что с трудом и треском мы ее вытащили! Не каждый день таких щук ловим. Я обычно не верю, когда кричат про большую рыбу, наш рыбак любит приукрасить. А тут - у самого 14,5 кг.

Рыбу взвесили на месте. Одной рукой с трудом поднимал, а в другой телефон держал, чтобы запечатлеть процесс на видео.

Фото из личного архива Виталия КАРПЕНКО

- Первая реакция - конечно, восторг, - признался Карпенко. - Привез щуку домой, там тоже сделали десятки фотографий. Мой 6-летний сын ложится рядом с рыбой и удивляется, что они примерно одного роста. Из головы я, конечно, сделаю себе трофей. Сейчас узнаю, как это сделать лучше: просолить, просушить, сделать глаза и лаком покрыть. Это уже потом. А из остальной рыбки жена обещала сварить вкусную уху.

Фото из личного архива Виталия КАРПЕНКО

Виталий отмечает, что его очень беспокоит проблема мусора, который костанайские рыбаки оставляют после себя.

Фото Ксении РЕБИК

- Хочется культурно отдыхать, я вот весь мусор свой увез и и немного банок собрал, - говорит он. - Чаще всего нахожу бутылки, банки и пачки от сигарет. Раньше ездил в Торгай, а как там появились люди, сменил место рыбалки. Для меня рыбалка - это, в первую очередь, отдых. Я еще стараюсь вести здоровый образ жизни, в городе могу сходить в спортзал, но все равно редко получается больше 5 000 шагов сделать. А съездил на рыбалку - за половину дня фитнес-браслет показал 8 000 шагов, а вечером - и вовсе 17 000.

Вместе с Виталием в редакцию "НГ" приехал Талгат КОМПЫШОВ - владелец ИП, которое арендует озеро Речное.

- С прошлого года мы решили таким рыбакам-любителям, как Виталий, в случае поимки крупной рыбы сделать маленький бонус, - сообщил он. - Мы его награждаем памятным дипломом и призом в символические 10 000 тенге. У нас теперь такая традиция. В прошлом году у нас тоже вылавливали крупных щук, но по 10-11 кг. Такая большая, как у Виталия, впервые.

Фото Ксении РЕБИК

У Виталия Карпенко есть мечта - хочет порыбачить в Сибири. Пока границы закрыты, мечта остается неисполнимой. Но костанаец надеется, что сможет поехать в Россию за новыми рекордами.