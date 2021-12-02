Решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ, объяснил глава министерства, передает Informburo.kz.

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Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что в школах запрещены любые массовые мероприятия.

"Утренников и других массовых мероприятий в школах не будет. Есть решение главного санитарного врача, мы подчиняемся этим решениям, поэтому ни утренников, ни других массовых мероприятий в школах не будет", – сказал Асхат Аймагамбетов в кулуарах сената.

Министр уточнил, что решение о проведении праздников внутри одного класса будет приниматься на уровне администрации школ.

Он добавил, что пока в министерстве не рассматривают вопрос перевода школьников на дистанционный формат обучения из-за нового штамма коронавируса "Омикрон".

"Сейчас рано говорить об этом, мы будем работать в рамках решений межведомственной комиссии. Сейчас ещё недостаточно сведений для того, чтобы делать выводы", – заключил Асхат Аймагамбетов.

В МОН отметили, что такие же ограничения касаются и детских садов. В них также возможно проведение утренников в рамках одной группы с разрешения администрации детсадов и по согласованию с санитарными врачами.