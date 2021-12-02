Член Президиума НПП «Атамекен», предприниматель Максим Барышев высказался о ситуации с мобильными переводами, передает Azattyq Rýhy.

Фото: elements.envato.com

Свое мнение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Как предпринимателям необходимо вести бизнес в 2021 году и как, возможно, в 2022 году, после внесения правок в Налоговый кодекс. В настоящее время оплата по карточке хоть через Pos-терминал, хоть переводом - налоговиками считается денежным платежом. Поэтому при любом таком платеже необходимо выбивать фискальный чек. Так что, если вы индивидуальный предприниматель и получаете деньги через перевод, то обязательно пробивайте чек. Так как в 2021 году уже действует требование статьи 24 Налогового кодекса, в соответствии с которой ваш банк по запросу налогового органа должен предоставить сумму всех платежей за календарный год», - написал он.

А вот с 2022 года, по его словам, хотят взять на контроль все суммы денег, которые приходят на карту даже не предпринимателей.

«Пункт, который лично у меня вызывает обеспокоенность звучит так: статья 24 Налогового кодекса: подпункт 23) представлять в уполномоченный орган Сведения по физическим лицам не индивидуальным предпринимателям, по выявленным операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности по определенным критериям. То есть пропадет само понятие - банковская тайна. Введут непонятные критерии, по которым о ваших поступлениях теперь будут раскрывать данные в банке, где вы храните деньги и будут знать и Национальный банк, и Комитет госдоходов. Но и это еще не все, с 2022 года вводится пункт 21) представлять в уполномоченный орган по индивидуальным предпринимателям, сведения по итоговым суммам платежей, поступивших на счет для осуществления предпринимательской деятельности за календарный месяц. Если налоговая итак будет знать все платежи ИП за каждый месяц, то зачем тогда вообще иметь кассовый аппарат?» - считает бизнесмен.

По его мнению, все эти пункты - очередная попытка борьбы с теневой экономикой.

«Теперь это выглядит как борьба с удобными мобильными переводами. Мобильные переводы стали популярны среди индивидуальных предпринимателей, так как за такие переводы не надо платить. Мобильные переводы - это альтернатива оплаты через Pos-терминалы. Так как купить POS- терминалы дорого, а платить комиссию за переводы, которая доходит до 4% от суммы - просто не подъемно для ИП. Предприниматели не против использования мобильных переводов или POS-терминалов. Они против той комиссии, которую они должны оплачивать», - заключил он.

По мнению Максима Барышева новые пункты Налогового кодекса требуют корректировки.

Напомним, Парламент Казахстана закрепил норму, по которой отечественные бизнесмены должны открыть отдельный счет для мобильных переводов. Чтобы контролировать оборот средств, банки будут передавать всю информацию по этим счетам в органы государственных доходов.