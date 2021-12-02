Под действие амнистии попадут 2 236 осуждённых и 11 310 лиц, состоящих на учёте в службе пробации, передает Informburo.kz.

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Сенат принял закон об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК.

Закон реализуют в течение шести месяцев со дня его введения.

Нормы закона позволят освободить осуждённых за совершение преступлений, не несущих серьёзную угрозу безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан. Также предусмотрено освобождение от отбывания наказания за проступки и преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления.

По предварительным расчётам, под действие амнистии попадут 2 236 осуждённых и 11 310 лиц, состоящих на учёте в службе пробации.

"Во-первых, выйдут на свободу около 1000 лиц и 3,8 тысячи человек будут сняты с учёта в службе пробации. Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1 294 осуждённым и лицам, состоящим на учёте в службе пробации. В-третьих, будут сокращены 5 тысяч уголовных дел, находящихся в досудебном производстве, более 1674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности, в отношении 1471 человека будут применены положения о сокращении срока наказания или освобождению", – сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев.

Среди осуждённых с инвалидностью амнистии подлежит только один человек, 12 несовершеннолетних подпадают под сокращение срока за положительное поведение.