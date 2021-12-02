Заявку о повышении предельных цен на услуги розничной реализации электрической энергии подал в департамент Комитета по регулированию естественных монополий ТОО «Костанайский Энерго Центр». Об этом сообщается на сайте комитета.

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Необходимость повышения цены с 1 января 2022 года «Костанайский Энерго Центр» объясняет ростом затрат на покупку электроэнергии у АО «Севказэнерго», а также ростом тарифа на передачу и распределение энергии по сетям.

На публичное слушание приглашаются в том числе и потребители. Слушания пройдут 14 декабря в 15.00 по адресу: г. Костанай, ул. Гоголя, 177 "А", 4 этаж. В связи с пандемией в офлайн-режиме не смогут присутствовать граждане старше 65 лет. Поэтому слушния параллельно пройдут онлайн в Zoom и на странице ДКРЕМ в facebook.

Номер для подключения к публичному слушанию посредством ZOOM (https://us04web.zoom.us/j/9679553456?pwd=RkU4M1E1bUhLRVFrdjh2V0dwQTZzdz09), Идентификатор конференции: 967 955 3456, Код доступа: 5teaMx.

Справки по телефонам: 8 (7142) 54-11-52, 54-28-76.