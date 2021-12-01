Температура в ближайшие два дня сменится с плюсовой на значения ниже отметки нуля.

Как сообщают синоптики КФ РГП "Казгидромет", в четверг, 2 декабря, на северо-западе и востоке региона ожидаются осадки, гололед, туман и низовая метель. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 тепла, на востоке области 6 градусов мороза. Днем от -2 до +3, на юге до +6 градусов.

- В Костанае в четверг ожидаем осадки и гололед. Температура ночью будет от 0 до -2 градусов, днем от +1 до +3 градусов, - сообщила инженер-синоптик отдела метпрогнозов Эльмира КОНЫСБАЙ. - Ветер в областном центре будет такой же, как и про области, юго-западного направления со скоростью 9-14, порывы 15-20 м/с.

В пятницу, 3 декабря, столбики термометров опустятся ниже. Ночью ожидается -5-10 градусов, на востоке -15, днем 0-5 градусов, на востоке -8. Ветер сменится на западный, скорость - 15 м/с, порывы до 15-20 м/с. На севере области синоптики прогнозируют снег, низовую метель, туман и гололед.

В областном центре 3 декабря осадков не ожидается. Температура ночью опустится до -7-9 градусов, днем -1-3 градусов. Ветер западный 9-14 м/с.