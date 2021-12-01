За вторник, 30 ноября, в регионе зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,20 %. Днем ранее было выявлено 68 заболевших, темп прироста был на уровне 0,2%. Еще днем ранее, 28 ноября, было зафиксировано 99 случаев коронавируса.

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Заболеваемость по населенным пунктам 30 ноября распределилась следующим образом: Костанай – 25, Костанайский район – 16, по 10 случаев в городах Житикара и Рудный, Федоровский район – 9, Аулиекольский район – 5, Карабалыкский район – 4, Алтынсаринский район – 2 случая.

71 пациент обследован по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 80 с симптомами заболевания, 1 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 996 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 507 человек, в том числе 231 за 30 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 339 979 человек (+410), вторым компонентом 318 640 (+604).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 29 ноября в регионе было выявлено 13 заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 402 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (136) и КВИ- (35) в регионе - 171 человек.