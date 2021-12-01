Национальный банк выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 тысяч тенге с изображением Нурсултана Назарбаева. Она посвящена 30-летию независимости Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Как сообщили в Нацбанке, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия независимости и факсимиле Касым-Жомарта Токаева.

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155 на 79 миллиметров.

Лицевая сторона банкноты

Основные изображения на лицевой стороне - государственные символы Казахстана, голографическое изображение портрета Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, монумент "Қазақ Елі", триумфальная арка "Мәнгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Басқұр" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Үй".

Оборотная сторона банкноты

Основные изображения на оборотной стороне - портрет Первого Президента - Елбасы Назарбаева, панорамный вид Нур-Султана и резиденции Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия независимости Казахстана.

В Нацбанке подчеркнули, что данная банкнота является законным платежным средством.



"Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем банкноты номиналом 20 000 тенге образца 2015 года также остаются законным платежным средством.

Банкноты попадут в обращение через банки второго уровня и АО "Казпочта". По предварительным данным, новые купюры появятся в обращении в первой декаде декабря 2021 года. Тираж составляет 3 миллиона банкнот.

Данные банкноты можно использовать для операций через терминалы и банкоматы. Однако в связи с тем, что юбилейная банкнота имеет обновленный дизайн и инновационные защитные элементы, банки и субъектам бизнеса потребуется определенное время (от 4 до 6 месяцев) для адаптации и настройки автоматических устройств, отметили в Нацбанке

Напомним, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию независимости Республики Казахстан. Позже Нацбанк заявил, что на купюру с изображением Нурсултана Назарбаева наблюдался повышенный спрос в связи с ограниченным тиражом.