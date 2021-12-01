Прибывающие из 10 стран, где обнаружили штамм коронавируса "омикрон", должны предъявлять ПЦР-тесты с отрицательным результатом, несмотря на вакцинацию, сообщает informburo.kz.

Ерлан Киясов /Фото с сайта zakon.kz

Постановление об усилении мер по предупреждению завоза в Казахстан варианта штамма коронавирусной инфекцией "омикрон" подписал главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

С 3 декабря все прибывающие в Казахстан при пересечении государственной границы обязаны представить справку с отрицательным результатом теста на Covid-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более трёх суток. Исключения составляют дети до пяти лет при наличии справки у сопровождающих их лиц, а также получившие полный курс вакцинации против коронавируса в РК.

Прибывшие из Израиля, Чехии, Нидерландов, Великобритании, Италии, Германии, Австралии, Канады, Бельгии и Египта обязаны представить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на Covid-19 независимо от наличия полного курса вакцинации против коронавируса.

Согласно документу, прибывшие и посещавшие в течение последних 14 дней вышеперечисленные страны, обязаны изолироваться дома на семь дней независимо от наличия справки с отрицательным результатом ПЦР-теста и вакцинации. За ними устанавливается медицинское наблюдение.