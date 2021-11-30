Больше года назад казахстанский кинорежиссёр Акан Сатаев решил снять фильм про звезду казахстанского бокса, олимпийского чемпиона Серика Сапиева.

Акан Сатаев и Дмитрий Петренко на съёмках фильма «Боксёр»

Акан Сатаев - президент АО «Казахфильм», автор культового «Рэкетира» и многих известных картин: «Рэкетир-2», «Томирис», «Районы», «Бизнесмены». Для съёмок фильма "Боксёр" объявили кастинг. Анкеты присылали желающие со всей страны, в том числе костанаец Дмитрий ПЕТРЕНКО.

- Я не ожидал звонка, ведь на тот момент съёмки фильма уже шли вовсю, - рассказал Дмитрий. - Решил, что не прошёл отбор. Но мне позвонили по личному поручению Акана Сатаева и пригласили в Алматы.

Дмитрий Петренко и Смадияр Сабыров (справа) сыгравший Серика Сапиева

- На какую роль вы были приглашены?

- Был в роли одного из тренеров сборной Казахстана по боксу. По сути роль эпизодическая, в актёрском контракте так и было написано. Появлялся я в кадре несколько раз, был диалог, надеюсь, не убрали на монтаже (смеется).

- Где проходили съёмки?

- В Талгаре, Алматинская область, на базе олимпийского резерва. Планировалось три съёмочных дня с моим участием, но мы уложились за два. Скажу честно - это тяжелее, чем кажется. Съемки начинались с 9 утра и порой могли не заканчиваться и в 21.00. Эмоционально выматывает, но кайфуешь от процесса.

- Вы знаете, сколько зарабатывают актёры в Казахстане?

- На самом деле немного. За всех не скажу, но если массовка, в среднем, думаю 4-5 тысяч тенге за съёмочный день. Актёры эпизодов - около 10 тысяч тенге в день. А топовые, известные актёры - уже зависит от индивидуальных договорённостей, там, конечно, уже другие цифры.

Люди которые остаются всегда за кадром - костюмеры «Satai Film»

- Что можете сказать о режиссёре фильма?

- Талантливый человек. Это моя первая полнометражная картина и сразу у Акана Сатаева, за что я ему очень благодарен. Он мастер своего дела. Ещё в далёком 2007 году, когда вышел «Рэкетир», мечтал принять участие в его фильме. Мысли материальны. Акан Каргамбаевич и его младший сын Ильяс любят бокс, а его дочь Майрам занимается джиу-джитсу. Я пригласил его в Костанай, насколько знаю, он здесь не был, но очень тепло отзывался о наших людях.

- Чем вы занимаетесь в повседневной жизни?

- По специальности юрист. Готовлюсь к защите магистерской диссертации факультета психологии и педагогики. Спортсмен академии смешанных единоборств QAZAQ BATYRY QOSTANAI. Тренируюсь под руководством старшего тренера Костанайской области по джиу-джитсу и грэпплингу UWW, чемпиона мира Мурата Бермухамбетова.

Дмитрий Петренко - бронзовый призёр Кубка Казахстана по грэпплингу UWW, серебряный призёр республиканского турнира по джиу-джитсу. Кандидат в мастера спорта по грэпплингу UWW, обладатель синего пояса по бразильскому джиу-джитсу. Ранее занимался ударными видами единоборств. Тренировался у старшего тренера РК по кикбоксингу Асылхана Бусурманова и заслуженных тренеров Казахстана по боксу Василия Лавриненко и Кыдырбека Олжабаева. Также выступал на соревнованиях по рукопашному бою и самбо.

Дмитрий Петренко тренируется под руководством Мурата Бермухамбетова и Рамазана Кусаинова

Премьера фильма «Боксёр» назначена на 1 декабря 2021 года во всех кинотеатрах страны.

Фото из личного архива Дмитрия ПЕТРЕНКО