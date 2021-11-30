Через Костанай и еще через несколько крупных городов республики прошел маршрут легкоатлетического сверхмарафона, организаторами которого стали члены «Клуба марафонцев «Астана Желаяғы» совместно с «Союзом строителей Казахстана».

Пробег, посвященный 30-летию независимости РК, стартовал 26 ноября в Нур-Султане, с площади государственных символов (Салтанат Сарайы).

Костанай оказался практически на середине маршрута, на протяжении которого ультрамарафонцев сопровождает флаг Казахстана. Этот символ независимости республики уже побывал в Кокшетау и Петропавловске, а далее отправится в Актобе и Уральск, где 3 декабря у Монумента независимости и завершится сверхмарафон протяженностью 2021 км.

В понедельник, 29 ноября, вечером участники прибыли в Костанай, где их встречали представители облакимата. Первыми же на территории региона марафонцев встречали в городе Тобыле, где для них организовали экскурсию в Дом детского творчества и концерт.

А уже во вторник, 30 ноября, утром с площади возле Шахматного клуба сверхмарафонцы продолжили свой путь. Проводить гостей собрались представители управления физической культуры и спорта, именитые спортсмены и тренеры, ветераны спорта, а также любители бега нашего города, пришедшие поддержать сверхмарафонцев и пробежать с ними по улицам областного центра.

Перед началом пробега марафонцы выполнили разминку

От лица ветеранов бега выступил многократный чемпион Казахстана по легкой атлетике и президентскому многоборью Аркадий ДЕНИСОВ, который отметил, что этот сверхмарафон - не только большое политическое дело, но и мероприятие большого морального плана, пропагандирующее бег как источник здоровья и укрепления иммунитета, не теряющий своей значимости в непростой период пандемии.

- Ведь бег в совокупности со здоровым образом жизни повышает сопротивляемость организма к любой инфекции, - подчеркнул Аркадий Семенович.

Председатель ОО «Клуб марафонцев «Астана Желаяғы» Талгат ЕРГАЛИЕВ поблагодарил костанайцев за гостеприимность от имени всей команды сверхмарафонцев и отметил, что основные цели пробега - формирование черт патриотизма и гражданской активности у населения, развитие интереса к истории Казахстана, а среди задач - воспитание любви и уважения к Родине, обычаям и традициям, толерантные взаимоотношения между людьми разных национальностей, приобщение к здоровому и активному образу жизни.

- Спасибо костанайцам за то, что пришли нас поддержать! - сказал Ергалиев. - Мы бежим, передавая эстафету независимости, которая несет мир и добро из нашей столицы. Свой сверхмарафон мы посвятили нашим предкам - батырам, которые отстояли и сохранили нашу землю, а также нашим современникам - общественным деятелям, которые внесли вклад в становление независимости Казахстана. Этот посыл мы хотим передать молодому поколению, которое также должно внести свой вклад в развитие страны.

Среди дюжины ультрамарафонцев был и уроженец Наурзумского района Мендыбай АЛИМГАЗИН. По его словам, этот сверхмарафон одновременно учит патриотизму и пропагандирует здоровый образ жизни.

Мендыбай Алимгазин (справа)

- Сверхмарафон дается довольно сложно - очень суровые погодные условия, - признался Алимгазин. - Но мы преодолеваем все трудности, как и Казахстан шел к своей независимости. Я сам из Костанайской области, начал заниматься марафоном именно в Костанае, который славится своими бегунами на длинные и сверхдлинные дистанции. Да и в своем первом сверхмарафоне я участвовал вместе с костанайцами - в честь 150-летия Абая мы тогда пробежали свыше 1 700 км из Костаная в Семипалатинск. Приятно было сегодня встретиться с участниками того сверхмарафона и пробежать еще раз рядом хотя бы несколько километров.

Самому возрастному участнику сверхмарафона Талапнуру БАЙЗАКУ из Акмолинской области исполнился 61 год. На его счету 57 классических марафонов, а также участие в суточных забегах.

- Я полюбил бег в пятилетнем возрасте, каждый день выгоняя скот на пастбище, - сказал перед началом очередного бегового дня акмолинский ветеран легкой атлетики. - Я знаю, что в Костанае очень любят бег. Мне часто доводилось встречаться с бегунами из вашей области на проводимых в республике полумарафонах и марафонах. Главное, бег - это здоровье, бодрость и настроение на работу. Сегодня нас провожают в дорогу много молодых костанайцев, пусть они продолжают заниматься спортом и в будущем станут примером для нового поколения. Спасибо Костанаю за радушный прием!

Фото Ксении РЕБИК