С 1 декабря в Казахстане приостановят приём старых автомобилей на дальнейшую утилизацию, сообщается на сайте оператора РОП. До конца текущего года специалисты будут проводить инвентаризацию принятых машин и техники, передает Informburo.kz.

Всего с начала года жители страны сдали 50 005 вышедших из эксплуатации автомобилей. Из них 37 495 легковых автомобилей, 4040 пассажирского и 8470 единиц грузового транспорта.

Вместе с тем, по данным оператора РОП, было принято 3054 единиц сельскохозяйственной техники, из них 2226 тракторов и 828 комбайнов.

"Приём сельскохозяйственной техники продолжается. На сегодня в базе бронирования электронной очереди подтверждения заявок ожидают 254 трактора и 72 комбайна", – говорится в сообщении.

Приём легковых, пассажирских и грузовых автомобилей планируют возобновить с января 2022 года.