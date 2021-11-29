Маршрут легкоатлетического сверхмарафона «Нур-Султан - Уральск», посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан, пройдет через Костанай. Пробег протяженностью 2021 км стартовал 26 ноября в Нур-Султане, финиш состоится 3 декабря в Уральске.

Старт сверхмарафона в Нур-Султане /Фото организаторов пробега

Организаторами выступили члены «Клуба марафонцев «Астана Желаяғы» при поддержке «Союза строителей Казахстана». Сверхмарафон проходит через крупные города Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской и Западно-Казахстанской области.

Сегодня вечером участники сверхмарафона, среди которых опытные ультрамарафонцы, общественные деятели и представители государственных структур, прибудут в Костанай.

А завтра, 30 ноября, в 9:00 любители бега нашего города смогут поддержать гостей, пробежав с ним по улицам областного центра.

Основные цели организаторов этого масштабного спортивного мероприятия - формирование патриотизма и гражданской активности у населения, развитие интереса к истории Казахстана, а также встречи с людьми, которые принимали активное участие в становлении независимости Казахстана.

Ну а среди задач сверхмарафона - воспитание любви и уважения к Родине, обычаям и традициям, толерантные взаимоотношения между людьми разных национальностей, приобщение к здоровому и активному образу жизни.