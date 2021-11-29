Специализированный межрайонный экономический суд Костанайской области рассмотрел иск ОО «Центр защиты прав потребителей Рудного» к ТОО «ЭкоКлиматКСТ». Истец считает, что это ТОО не имеет права осуществлять свою деятельность по проверке и очистке вентиляционных каналов.

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«Признать действия ТОО «ЭкоКлиматКСТ», которое занимается осмотром и (или) техническом обслуживании вентканалов, расположенных в многоквартирных жилых домах Костанайской области, без согласования видов и объемов работ и заключения договора с органами управления объектами кондоминиума, незаконными (противоправными) в отношении неопределенного круга лиц», - говорится в решении суда, вынесенном 22 ноября.

Обе стороны конфликта с ним не согласны и намерены обжаловать в областном суде.

Заседание СМЭС Костанайской области по иску ЦЗПП. 22 ноября / Кадр из видео предоставлен Николаем ГИНЬЯТОВЫМ

Как сообщает ЦЗПП на своей странице в соцсети «Одноклассники», в исковом заявлении было три требования: запретить ТОО «ЭкоКлиматКСТ» осуществлять свою деятельность без согласования с управляющими организациями, признать незаконным взимание ТОО платы с потребителей за оказанные услуги, а также признать деятельность по проверке и прочистке вентканалов не отвечающей требованиям безопасности и прекратить ее.



- Суд удовлетворил только наше первое требование. Требования №№ 2 и 3 указал как излишне заявленные при удовлетворении требования № 1, - прокомментировал "НГ" руководитель ЦЗПП Николай ГИНЬЯТОВ. - Решение суда считаю полным и всесторонним, а неправильным - лишь в разрешении требований. Например, суд указал, что ответчик не имеет никаких разрешительных документов, подтверждающих право на такую деятельность. Тогда мы считаем требование № 3 никак не излишним.

ЦЗПП в суде указывал, что ответчик может оказывать такие услуги по договорам с управляющими компаниями лишь после получения необходимых разрешительных документов, подтверждающих право на такую деятельность.

- Наше требование № 2 было обусловлено тем, что ответчик с 15 августа активно работал, заключил множество договоров, не имея никаких разрешений, - пояснил Гиньятов. - Согласно ст. 159 п. 1 ГК РК, сделка, совершенная без получения необходимого разрешения, считается юридически ничтожной. Договоры, заключенные ответчиком по прочистке вентиляционных каналов - хоть с конкретными собственниками квартир, хоть с теми же управляющими компаниями - будут ничтожны, оспаривать их в суде нет никакой необходимости. Таким образом, с решением суда мы согласны частично. Без апелляции в этом вопросе не разобраться.

Директор ТОО «ЭкоКлиматКСТ» Дмитрий МАЛЫШЕВ прокомментировал решение суда лаконично:

- С решением СМЭС Костанайской области мы не согласны. Будем обжаловать его в Костанайском областном суде.