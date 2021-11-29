На этой неделе электроэнергию будут отключать в двух районах Костаная
29 ноября 2021, 16:41 | ЖКХ
Отключения, которые пройдут 2 и 3 декабря, связаны с плановыми работами ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр". Об этом сообщает служба IKomek в своем Instagram. В эти дни электроэнергии не будет в домах абонентов в двух районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
2 декабря 2021 года с 10.00 до 18.00
- Школа № 25
3 декабря 2021 года с 10.00 до 19.00
- Магазин"Океан",
- магазин электроники "OSP"
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- пр. Абая 147, 149,
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