Отключения, которые пройдут 2 и 3 декабря, связаны с плановыми работами ТОО "Костанайский ЭнергоЦентр". Об этом сообщает служба IKomek в своем Instagram. В эти дни электроэнергии не будет в домах абонентов в двух районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com



2 декабря 2021 года с 10.00 до 18.00

Школа № 25

3 декабря 2021 года с 10.00 до 19.00



Магазин"Океан",

магазин электроники "OSP"

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