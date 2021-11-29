Традиционный турнир, в котором приняли участие девять команд подразделений правоохранительных органов, провели в спортивном комплексе областного филиала ФСО «Динамо».

Момент финальной встречи

Ежегодный турнир по мини-футболу посвящен памяти заслуженного работника МВД СССР, заслуженного юриста Каз. ССР Самата Бакирова, более 30 лет проработавшего в органах внутренних дел Костанайской области.

Уроженец Павлодарской области, участник Великой Отечественной войны Самат Смагулович Бакиров в 1960 году был переведен в нашу область начальником уголовного розыска, а в июне 1974 года был назначен начальником управления внутренних дел Кустанайской области. Ушел в отставку в сентябре 1990 года в звании генерала-майора милиции. Мужество и героизм, проявленные в годы войны, а также самоотверженный труд в мирное время были отмечены более чем двумя десятками правительственных наград, среди которых ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды и Трудового Красного Знамени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За отличную службу по охране общественного порядка», «За освоение целинных и залежных земель». Самат Бакиров был занесен в Книгу Почета МВД Казахской ССР, а также стал одним из первых костанайцев, получивших звание «Почетный гражданин города Костаная».

Самат Смагулович Бакиров умер 3 февраля 2005 года в возрасте 79 лет. В память о нем департамент полиции Костанайской области совместно с областным филиалом ФСО «Динамо» ежегодно проводит турнир по мини-футболу среди команд подразделений внутренних дел.

Кубок победителей в руках капитана сборной департамента полиции Костанайской области

В турнире этого года приняли участие команды департамента полиции Костанайской области, Академии МВД РК имени Ш. Кабылбаева, прокуратуры Костанайской области, департамента по чрезвычайным ситуациям, управления специализированной службы охраны, департамента пограничной службы, департамента уголовно-исполнительной системы, департамента Комитета национальной безопасности и управления полиции Костаная.

Открывая турнир, первый заместитель председателя ОФ ФСО «Динамо» полковник полиции Виктор Чернявский отметил, что для костанайских стражей порядка участник Великой Отечественной войны генерал Бакиров, прежде всего, был примером для подражания, поэтому эти соревнования можно рассматривать как одну из форм патриотического воспитания сотрудников правоохранительных органов. Торжественности открытию придало и исполнение Гимна Республики Казахстан военным оркестром.

С приветственным словом к участникам турнира обратились председатель Совета ветеранов департамента полиции, заслуженный работник МВД РК полковник полиции Амангельды Умирбаев и почетный ветеран МВД РК полковник полиции Сатыбалды Насыров, отметившие заслуги Самата Бакирова. Среди почетных гостей турнира был и сын Самата Смагуловича полковник полиции Болат Бакиров, выразивший признательность организаторам за память об отце.

Призеры турнира по мини-футболу, посвященного памяти генерала-майора полиции Самата Бакирова

По итогам турнира победу одержала сборная департамента полиции Костанайской области, а второе и третье призовые места заняли команды областных департаментов пограничной службы и Комитета национальной безопасности соответственно.

Кроме этого, оргкомитет отметил специальными призами и лучших игроков турнира в различных номинациях, которыми стали вратарь сборной департамента пограничной службы Ибрай Баймуратов, защитник команды департамента КНБ Сергей Курнявка и нападающий сборной департамента полиции Иван Завгородний. А лучшим игроком турнира признан сотрудник департамента полиции Азат Нурахметов.

Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, кубками, медалями и вымпелами департамента полиции, областного филиала ФСО «Динамо» и совета ветеранов области.

Фото предоставлены пресс-службой ДП