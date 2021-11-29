Отремонтированный участок открыли в среду, 24 октября, после осмотра специалистов КФ АО "Казавтожол" и без торжественных мероприятий. До открытия на трассе дежурили сотрудники полиции. Мобильные патрули направили сюда после крупного ДТП, в котором погибли двое рудничан.

Сейчас пост снят. Рабочим ещё предстоит доделать некоторые детали: подключить к электричеству светофоры и освещение.

- Их сегодня должны запустить, - сообщил "НГ" 29 ноября директор КОФ НК "КазАвтоЖол" Андрей ГОРВАТ. - Оборудование прежде должно пройти через экспертизу. В целом же работы на этом участке, как мы и обещали, были завершены в среду.

Теперь для водителей доступны по две полосы как по направлению в Рудный, так и из него.





Корреспондент "НГ" побывал на месте 26 ноября. На установленном железном ограждении участка теперь есть красные маячки, которые хорошо видны ночью. Рядом с поворотами к садовым обществам установили новые автобусные остановки из металла и прозрачного пластика.





Неподалеку стояли 2 снегоочистителя.





- Уже все сделано, мы только снег убираем, - рассказал рабочий ТОО "Костанай Жолдары" Конысбек АХМЕТЧИН . - Я был в Елизаветинке, там снег чистил. Сюда приехал, смотрю - по краям дороги снежная колея.



Мелкие недоделки видны невооруженным глазом. Из земли торчат металлические штыри, а часть ограждения местами валяется на земле.





О реконструкции напоминают только остатки объездной трассы и разобранная стела "1957 год" - в этом году Рудному присвоили статус города. Сейчас надпись и макет молекулы железа лежат на земле. По информации "НГ", малая архетиктурная форма находится на балансе отдела ЖКХ акимата Рудного и в следующем году её планируют реставрировать.

Реконструкция участка трассы в районе Рудного входит в большой ремонт 114-километрового отрезка от Денисовки до Костаная, который начали еще в 2019 году. В 2021 году в Костанайской области на нескольких дорогах республиканского значения завершают реконструкцию, появится новый мост, делают традиционные средние и ямочные ремонты. На масштабные переделки, которые продолжатся и в следующем году, выделили несколько десятков миллиардов тенге.

Фото Георгия ГОВОРОВА







