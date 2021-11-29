В воскресенье, 28 ноября, в регионе выявили 99 заболевших COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,24%. Днем ранее зафиксировали 102 случая, темп прироста был на уровне 0,25%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 28 ноября распределилась следующим образом: Костанай – 39, Рудный – 15, Костанайский район – 12, Житикара – 10, Федоровский район – 9, Лисаковск – 6, Камыстинский район – 5, Узункольский район – 2, Карасуский район – 1 случай.

78 пациентов обследованы по самообращению, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 94 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 847 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 098 человек. 28 ноября в регионе выздоровевших не было.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 339 198 человек (+92), вторым компонентом 317 507 (+89).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 27 ноября в регионе не выявлено заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 402 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (136) и КВИ- (35) в регионе - 171 человек.