После победы над сборной Швеции (2:1) казахстанские теннисисты в заключительном матче группового этапа финального турнира Кубка Дэвиса встречались со сборной Канады.

Канадские теннисисты в 2019 году, в первый сезон проведения Кубка Дэвиса в новом формате (18 команд, играющих в одном месте в течение недели) и в статусе чемпионата мира среди мужских сборных, вышла в первый в ее истории финал турнира, уступив там сборной Испании.

В первой игре казахстанско-канадского противостояния встречались 183-я ракетка мирового рейтинга Михаил Кукушкин и занимающий 234-е место в этом рейтинге Брейден Шнур. В первом сете казахстанец одержал уверенную победу - 6:3. Борьба во втором сете получилась очень упорной, и дело дошло до тай-брейка, на котором успешнее сыграл канадский теннисист 7:6 (7:5). В решающей партии борьба получилась не менее упорной, и все же Кукушкин одержал очень трудную победу и в сете, и в продлившемся почти три часа поединке - 6:3, 6:7 (5:7), 7:5.

Первая мужская ракетка Казахстана и 38-я ракетка рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Александр Бублик, встречавшийся во втором поединке с Вашеком Поспишилом, занимающим 133-ю строчку рейтинга ATP, уверенно провел первый сет и выиграл его - 6:2. Во втором сете также сильнее был казахстанец, хотя победа ему далась только на тай-брейке - 7:6 (8:6).

После победы Александра Бублика сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса / Фото ktf.kz

В заключительной игре на корт вышла казахстанская пара Андрей Голубев и Александр Недовесов, которым противостояли Брейден Шнур и Питер Полански.

Этот поединок продлился три сета. В первом победу одержали Голубев и Недовесов. Во втором сете победитель, как и в двух встречах одиночного разряда, определился на тай-брейке и им стала канадская пара. Но в третьем сете казахстанцы позволили соперникам взять всего одно очко и одержали победу во встрече - 6:4, 6:7 (6:8), 6:1.

Александр Недовесов и Андрей Голубев довершили разгром сборной Канады / ktf.kz

Таким образом сборная Казахстана стала победителем группы «В» и в шестой раз в своей истории вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Также победителями свои групп и соответственно четвертьфиналистами стали сборные России (группа «A»), Великобритании (группа «C»), Хорватии (группа «D»), Италии (группа «E») и Германии (группа «F»). Еще две путевки в плей-офф завоевали имеющие лучшие показатели среди занявших в своих группах вторые места сборные Швеции (группа «В») и Сербии (группа «F»).

Именно со сборной Сербии, в составе которой выступает возглавляющий рейтинг ATP Новак Джокович, встретятся в четвертьфинале казахстанские теннисисты. Матч пройдет 1 декабря и начнется в 21:00 по костанайскому времени.

А сегодня состоится первый матч стадии плей-офф, в котором путевку в полуфинал разыграют сборные Италии и Хорватии. В четвертьфинальных матчах также встретятся теннисисты Великобритании и Германии, чей поединок пройдет 30 ноября, а 2 декабря за путевку в полуфинал поборются сборные России и Швеции.