ДТП произошло 27 ноября, около 5 часов утра, в 1 км от с. Елизаветинка в районе Беимбета Майлина. Об инциденте редакции "НГ" сообщил читатель, а сегодня, 29 ноября, в пресс-службе департамента полиции рассказали подробности происшествия.

Фото очевидца

- 30-летний гражданин Республики Узбекистан, управляя автомашиной марки «Volvo», не уступил дорогу и выехал на железнодорожный переезд. На переезде он столкнулся с грузовым поездом сообщением «Костанай-Тобол» под управлением 34-летнего машиниста локомотива, который пытался экстренно затормозить, - сообщили в полиции. - В результате ДТП водитель и пассажир «Volvo» с различными травмами доставлены в рудненскую больницу, назначено амбулаторное лечение.

Машинист телесных повреждений не получил. Локомотив продолжил движение через 36 минут. В отношении водителя «Volvo» составлен административный протокол по ст. 610 ч. 1 КоАП РК.