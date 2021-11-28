Алматинский "Кайрат" обыграл карагандинский "Шахтер" в серии пенальти и стал обладателем Кубка Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото ФК "Кайрат"

Основное время встречи, которая прошла в Нур-Султане, завершилось со счетом 2:2. У "Кайрата" на шестой и 40-й минутах дубль оформил Вагнер Лав, а у "Шахтера" во втором тайме отличились Михаил Габышев (48-я минута) и Мартин Тошев (75-я).

А дополнительное время завершилось со счетом 1:1. Карагандинцев вперед с пенальти на 97-й минуте вывел Айдос Таттыбаев. Причем пенальти был назначен в ворота "Кайрата" после перепроверки VAR. А у алматинцев счет сравнял на 110-й минуте Артур Шушеначев.

А в серии пенальти удачливее оказались футболисты "Кайрата" - 9:8. У алматинцев не смог забить Нуралы Алип, а у карагандинцев - Ескендир Кыбырай и Абылайхан Назымханов. Причем первым пенальти не забил Рикарду Алвеш, но после пересмотра VAR он свою попытку реализовал. А Стас Покатилов отразил решающий пенальти перед своим ударом - он должен был бить 11-м.

Для "Кайрата" это десятая победа в Кубке Казахстана - алматинцы переписали свой же рекорд. "Шахтер" в третий раз стал финалистом - они выигрывали Кубок только один раз.