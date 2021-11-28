За субботу, 27 ноября, в регионе зарегистрировано 102 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25 %. Днем ранее было выявлено 107 заболевших, темп прироста был на уровне 0,26%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 38, г.Житикара – 16, г.Рудный – 15, Костанайский район – 14, Карасуский район – 10, по 3 случая в Алтынсаринском, Аулиекольском и Камыстинском районах.

78 пациентов обследованы по самообращению, 21 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 3 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 97 с симптомами заболевания, 5 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 ноября 2021 г. зарегистрировано 39 748 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 38 098 человек, в том числе 193 за 27 ноября.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 339 106 человек (+155), вторым компонентом 317 418 (+192).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 26 ноября в регионе выявлено 18 заболевших коронавирусной пневмонии. Летальных случаев от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 402 человека.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (136) и КВИ- (35) в регионе - 171 человек.